Sustainability and Value

Es handelt sich um ein breit diversifiziertes Portfolio, das im Wesentlichen aus internationalen Aktienanlagen besteht. Anleihen werden grundsätzlich über Renten- oder Mischfonds beigemischt. Die geografischen Schwerpunkte liegen in Europa und den USA. Der Investmentansatz ist mittel- bis langfristig. Zur Umsetzung der Strategie werden aktiv gemanagte Aktien- Renten- und Mischfonds sowie Einzeltitel eingesetzt. Hierbei werden Fonds mit mehreren anerkannten Nachhaltigkeitslabels von Anbietern ausgewählt, die sich bereits seit längerer Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sich stark auf Fundamentaldaten fokussieren. Bei den Einzeltiteln werden Value-Aktien nach bewährten Fundamentaldaten ausgewählt. ETF-Lösungen werden, wenn überhaupt, nur zu kleinen Teilen beigemischt. Zur Absicherung können Zertifikate und Hebelprodukte, in kleinerem Umfang, eingesetzt werden. Direkte Investitionen in Rohstoffe erfolgen nicht. Fonds werden mit ca. 4% bis 5% gewichtet. Einzeltitel mit ca. 2%. Der Depotaufbau erfolgt gestaffelt. Für die Analyse stehen diverse Fachzeitschriften wie Börsen-Zeitung, Handelsblatt, Börse-Online, Euro, DasInvestment, Capital, Manager Magazin etc., Onlinedienste wie teletrader.com, finanzen.net, sowie softwarebasierte Analysetools zur Verfügung.