Stephan Nägler

Ich bin 1998 nach 1 Buch und Seminar durch Bodo Schäfer zum aktiven Aktienhandel gekommen. Nach einem Musterdepot, welches sehr gut gelaufen ist entschied ich mich 1999 dazu mit erstem eigenen Geld einzusteigen. Innerhalb der ersten zwei Jahre musste ich sowohl total Verluste, als auch langweilige Renditen hinnehmen. Aber auch Volltreffer mit 130 % und über 600 % befanden sich in meinem Depot. Ich habe sowohl gute als auch schlechte Zeiten an der Börse mitbekommen und das ganze weit gehen ist als Zeitvertreib oder Hobby gesehen. Erst seit ein paar Jahren ist meine Zielsetzung, mein Depot permanent zu vergrößern um später einmal von der Rendite leben zu können oder mir eine Zusatzrente auszuzahlen. Seit zwei Jahren sind auch Zertifikate mit Hebel und ETFs dazugekommen. Der Spaß steht weiterhin an erster Stelle und ein kleiner Teil meines investierten Geldes steht immer für Spekulationen zur Verfügung. Der größte Teil bleibt aber für die langfristige Anlage und den Vermögensaufbau. Werte die hier in meinen Wiki einfließen Handel ich auch in meinem persönlichen Depot. Zeitpunkt und Größe der Position können allerdings abweichen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre