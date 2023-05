Alexander Moshe

Ich lebe in der Schweiz, bin bald 50 Jahre alt und seit ende 2012 an der Börse. Ich betreibe Value Investing und habe meine eigene Strategie entwickelt. Diese Strategie beschreibe ich auf meiner Homepage sehr ausführlich. Das Jahr 2023 ist ein ungewöhnlich gutes Jahr, um in Aktien zu investieren. Dies war bisher immer der Fall, wenn beispielsweise die Indizes tiefer stehen als 2 Jahre davor, oder wenn wenn die Indizes mehr als 25% unter dem bisherigen Hoch stehen. Beides dürfte 2023 der Fall sein. Ich betreibe hier 2 Wikifolios: Value Investing Schweiz und Value Investing Schweiz Full. Der Unterschied ist, dass Value Investing Schweiz Full immer voll in Aktien investiert ist, während Value Investing Schweiz teilweise Cash hält, um für Nachkauf-Gelegenheiten gerüstet zu sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre Verknüpfte Profile Blog/Website