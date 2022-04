Das bietet die Börse Stuttgart

Private Anleger können die folgenden Wertpapiere an der Börse Stuttgart zu besten Preisen handeln:

Aktien

Verbriefte Derivate (Zertifikate, Optionsscheine und Knock-out-Produkte)

Fonds & ETPs

Anleihen

Zudem stehen privaten Anlegern auf der Website der Börse Stuttgart viele kostenlose Tools für den Börsen-Alltag zur Verfügung:

Produktfinder für alle Wertpapierklassen

Der Trading Desk mit Profi-Funktionalitäten

Eine Watchlist- & Portfolio-Funktion

Umfangreiche Kennzahlen zur Analyse von Wertpapieren

Und viele mehr

Im Trading Desk der Börse Stuttgart finden private Anleger einen eigenen wikifolio Bereich. Dort wird anhand von Daten und News aus der Community dargestellt, ob Top-Trader bei aktuellen Trends mitgehen, Gewinne mitnehmen oder Preisrückgänge in Sondersituationen zum Kauf nutzen – interaktiv und in Echtzeit. Ergänzt wird dies durch persönliche Kommentare und Hintergrund-Informationen der wikifolio Trader – eine Inspiration sowohl für kurzfristige Trader als auch für langfristige „Buy-and-Hold“-Investoren.

Darüber hinaus profitieren private Anleger im kostenlosen Börse Stuttgart Anlegerclub von jeder Menge Börsenwissen, lehrreichen Online-Events und exklusiven Vorteilen.

Börse Stuttgart & wikifolio

Die Börse Stuttgart ist der exklusive Listingplatz für wikifolio-Zertifikate. Alle investierbaren wikifolios sind als Index-Zertifikate im Marktsegment EUWAX gelistet. Privatanleger können wikifolio-Zertifikate also bei allen Banken und Brokern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die an die Börse Stuttgart angebunden sind, kaufen und verkaufen.

Du profitierst dabei im Handelssegment EUWAX von einer individuellen Orderbetreuung und einer schnellen und fairen Orderausführung nach dem Best-Price-Prinzip. Alle Market-Maker-Quotes und die ermittelten Preise werden fortlaufend transparent veröffentlicht.