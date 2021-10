cash.ch ist eine der führenden Wirtschafts- und Finanzplattformen in der Schweiz und hat ihren Sitz in Zürich. Das Internetportal cash.ch bietet heute die kürzeste Verbindung zwischen Finanzinformationen und Trading an. Rund um die Uhr sind Geld- und Finanz-Themen für Kunden abrufbar und vereinfacht dargestellt. Dabei steht das Ziel “Alle Inhalte aus der Redaktion über alle Medienkanäle verbreiten und so den Nutzer unabhängig von Zeit, Ort und Format die relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen“ im Fokus von cash.ch.

Das praktische und übersichtliche Finanzportal stellt nicht nur Kunden Neuigkeiten über Geld-, Wirtschafts- und Finanzthemen sowie Börseninformationen zur Verfügung, sondern bietet auch persönliche Anlage- und Vorsorgeberatungen sowie E-Banking und Bankkontoeröffnungen an. Sämtliche Bankgeschäfte werden über die Bank zweiplus AG abgewickelt und über die schweizerische Einlagensicherung geschützt.

Darüber hinaus bietet cash Ihren Kunden eine kostenlose App an, um mit News, Börsenkurse, Videos und Währungsrechner immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wenn Sie mehr über die Finanzplattform cash.ch erfahren wollen, lesen Sie auf cash.ch weiter.