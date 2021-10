finanztreff.de ist Finanzinformations- und Medienpartner von wikifolio.

Die Nutzer von finanztreff.de erhalten beispielsweise die Möglichkeit direkt auf finanztreff.de relevante Nachrichten und Beiträge von wikifolio zu lesen.

Daneben finden Nutzer in der Einzelwertansicht (z.B. Aktien) auf finanztreff.de ein spezielles wikifolio-Modul. Dieses zeigt zu den jeweiligen Einzelwerten einen Trading-Meter an und enthält Top-wikifolios, die eine gewisse Gewichtung des Einzelwertes haben.

Außerdem stellt finanztreff.de einen Webinar-Kalender zur Verfügung, in dem Nutzer nun auch Webinare von wikifolio entdecken können.

Erfahren Sie mehr dazu im Interview auf der Invest 2016