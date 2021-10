SdK & AnlegerPlus

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) wurde 1959 gegründet. Sie gehört derzeit mit ca. ca. 5.000 Mitgliedern zu den führenden Anlegervereinigungen in Deutschland. Im Vordergrund steht die Interessensvertretung der Mitglieder der SdK, unter anderem Schutz von Minderheitsaktionären sowie Interessensvertretung von Gläubigern in Sondersituationen. Daneben erbringt der Verein, inkl. seiner Vorstände und ca. 60 Sprecher viel ehrenamtliches Engagement zu Gunsten der Verbesserung der Investitionsbedingungen bzw. Weiterentwicklung der Investitionskultur in Deutschland. Die SdK organisiert auch regelmäßige Veranstaltungen, Unternehmenspräsentationen sowie Stammtische an denen sich Vereinsmitglieder direkt bei Unternehmensvertretern und Kapitalmarktexperten informieren sowie mit anderen SdK-Mitgliedern austauschen können.

Der unabhängige Verband bietet seinen Mitgliedern ebenfalls ein umfangreiches Informationsangebot. Dazu zählt vor allem die vom von der SdK herausgegebene Finanzzeitschrift AnlegerPlus mit dem dazugehörigen Newsletter „AnlegerPlusNews“. Im „AnlegerPlus – Das Magazin für Kapitalanleger“ finden sich regelmäßig redaktionelle Berichte zu Themen wie Aktieninvestments, Anleihen, Marktberichte, Steuern, Verbraucherthemen, Versicherung, SdK Realdepot, ETFs, Investmentfonds, sowie neben dem deutschen Kapitalmarkt auch immer wieder Beiträge zum österreichischen bzw. Schweizer Schweizer Kapitalmarkt. Das Magazin erscheint 10 malzehn10-mal im Jahr und ist auch für Nicht-Mitglieder erhältlich als Jahresabo erhältlich.