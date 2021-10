TRENDLINK betreibt eine Social Indexing Plattform. Zu über 700 Zukunftstrends werden von TRENDLINK und von den Nutzern der Plattform www.trendlink.com Aktien und andere Wertpapiere zusammengestellt und zu Trend-Indizes zugeordnet. Anleger können von der Entwicklung von ausgewählten Trends über entsprechende TRENDLINK wikifolio-Zertifikate partizipieren.

Auf Trendlink finden sie spannende Zukunftstrends wie „Ästhetische Medizin“, „Autonomes Fahren“ oder auch „Augmented- and Virtual-Reality“ und gibt Auskunft über Aktien, die in von einer positiven Entwicklung solcher Themen profitieren. Über die Einordnung von Trendthemen in Wertschöpfungsketten lassen sich vor- oder nachgelagerte Trends sowie verwandte Themen schnell identifizieren.

Registrierte Nutzer können kostenlos eigene Inhalte publizieren, aktiv das Diskussionsforum nutzen sowie von einem von TRENDLINK herausgegebenen kostenlosen Börsenbrief profitieren.