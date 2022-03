wikifolio.com Management

Wolfgang Seidl bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung und im IT Consulting in das Unternehmen ein. Er beriet wikifolio.com bereits während der Gründungsphase, seit 2016 ist er direkt Teil des Management Teams. Nach seinem Studium der Computerwissenschaften an der Universität Derby begann Wolfgang Seidl seine berufliche Karriere als Experte in der Softwareentwicklung und übernahm 2003 die Leitung des Development Teams der Sans Souci IT Solutions GmbH. Als Gründer und Geschäftsführer der WS IT Solutions GmbH zeichnete er ab 2006 für die strategische und operative Gesamtausrichtung des IT-Beratungsunternehmens verantwortlich und begleitete internationale Kunden aus Industrie, Logistik oder der Medienwirtschaft. Vor seinem Einstieg bei wikifolio.com verantwortete Wolfgang Seidl als Leiter Produktion des Wyeth Nutrition Digital Center, einer internen Digitalagentur des Nestlé Konzerns, globale Digitalmarketing Projekte und ein interdisziplinäres Team aus IT und Online Marketing Spezialisten.

» Vernetzen Sie sich mit Wolfgang Seidl auf LinkedIn