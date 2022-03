Fallen Superstars

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Der Aufbau des Portfolios ist mit jetzt 13 Einzelaktien fast abgeschlossen. Das Portfolio soll konzentriert bleiben, so daß nicht viel mehr als 15 einzelne Aktien zu jedem Zeitpunkt gehalten werden. Mit dem verbleibenden Cash werden jetzt bevorzugt weiter fallende Werte "verbilligt" um möglichst niedrige durchschnittliche Einstiegskurse zu realisieren. Da man den absoluten Tiefpunkt selten trifft, gehe ich in fallende Aktien lieber schrittweise hinein. Weiter steigende Zinsen könnten durchaus zu weiter fallenden Kursen für diese Wachstumswerte führen, so daß ich zunächst eine größere Menge an Cash vorhalten möchte.