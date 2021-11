Warum in Dachwikis investieren

Handelsidee

Ziel dieses Dach-wikifolios soll eine langfristige Anlage sein.

Ich beabsichtige selbst (sehr) langfristig in dieses wikifolio zu investieren.

Es soll in Wikifolios investieren, die ich als erfolgreich einschätze.

Es sollen hauptsächlich wikifolios enthalten sein, die schon seit längerer Zeit eine gute Performance aufweisen, es können aber auch aussichtsreiche jüngere wikifolios enthalten sein.

Der Anlagehorizont soll langfristig sein.



Warum gerade in DACH-wikifolios investieren, erläutere ich in meinem Profil.

