MIX Megatrends und DIV

Handelsidee

Das Wikifolio wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens ein Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien investiert, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends wie z.B. Demographischer Wandel, Cloud Computing, Klimaschutz, Wasseraufbereitung, 3D Technologie, Cyber-Security, Künstliche Intelligenz etc.

Zur Entscheidungsfindung der Megatrend-Aktien wird u.a. die Fundamental- und die Risikoanalyse hinzugezogen (z.B. Wachstumspotential, mittelfristiger Markttrend, langfristiges Wachstum, revidierte Gewinnprognose sowie die Bear Market und Bad News Faktoren)

Zur Absicherung dieser Wertpapiere mit hohen erwarteten Renditen, soll das Wikifolio zudem zu mindestens ein Drittel in substanzstarke Qualitätsaktien mit konstant hohen Dividendenausschüttungen investieren, um die Wikifoliostrukturierung auch in schwächeren Marktphasen zu maximieren.

Das Wikifolio soll dabei nur in Aktien von Unternehmen investieren, die unter anderem über einen längeren Zeitraum einen stabilen Aufwärtstrend aufweisen können, eine herausragende Marktposition haben und die sich über Jahre durch eine konstant positive Umsatz- und Gewinnentwicklung auszeichnen.

Die Auswahl dieser Qualitätsaktien soll nach streng valueorientierten Kriterien weltweit in Aktien erfolgen, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die zudem eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

Die Dividendenerträge sollen verwendet werden, um Zukäufe in Korrekturphasen vornehmen zu können.

Nach dem Grundsatz der Risikostreuung soll eine Aktie den Depotanteil von 8% nicht überschreiten.

Zur weiteren Absicherung kann das Wikifolio zudem bis zu einem Drittel in Discountzertifikate investieren und / oder Bargeld halten.

Das Wikifolio strebt für die Dividenden-Aktien einen langfristigen Anlagehorizont an, für die Megatrend-Aktien dagegen eine mittel- bis langfristige Verweildauer.

