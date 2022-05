Global Hypergrowth

Dieses wikifolio soll weltweit in Unternehmen mit meiner Meinung nach großem Wachstumspotenzial und hoher Innovationskraft investieren. Der Fokus soll dabei auf transformativen Technologien liegen, welche meines Erachtens das Potenzial haben, unsere Welt nachhaltig zu verändern. Bei der Entscheidungsfindung soll hauptsächlich die Fundamentalanalyse zum Einsatz kommen - gerade bei erst gestarteten Unternehmungen, mit schnellem Wachstum, ist dies, mit den üblichen Bewertungskennzahlen, nur unzureichend möglich. Daher sollen bei diesen Unternehmen Faktoren wie Innovationskraft und Marktposition sowie die Einschätzung des Führungspersonals eine deutlich stärkere Gewichtung erhalten. Des Weiteren sollen aktuelle Nachrichten zu Produkteinführungen, Übernahmen und Patenterteilungen einfließen. Die technische Chartanalyse soll in der Regel nur beim Timing von Kauf- und Verkaufsentscheidungen eine Rolle spielen. Es soll eine Kombination aus einem investmentorientierten mittelfristigen Ansatz und einem kurzfristigen Handelsansatz verfolgt werden. Des Weiteren soll aktives Risikomanagement betrieben werden. Um in allen Marktphasen eine möglichst gute Performance erreichen zu können und Kursschwankungen möglichst zu minimieren, ist auch der Einsatz von ETFs (Long- und Short) möglich. Die Investitionsquote soll zwischen ca. 80-100% liegen - in turbulenten Marktsituationen kann sich der Cashbestand auch kurzfristig deutlich erhöhen.