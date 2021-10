Fincation GreenTechInnoDisruptor

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll hauptsächlich in nachhaltige Produkte und innovative Unternehmen investiert werden,

die dafür sorgen, dass der Klimawandel aktiv verlangsamt wird.

Wir haben nur einen Planeten und den gilt es durch sinnvolle und innovative Ideen zu schützen und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Im Portfolio sollen keine Unternehmen aufgenommen werden, die Greenwashing betreiben, sondern nur wirkliche Innovatoren und Disruptoren dir unsere Art zu leben grundsätzlich in Frage stellen und neu denken.



Als Entscheidungskriterium gilt meines Erachtens die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft der Unternehmen, Ihrer Produkte und damit verbunden Ihrer Aktien ETFs und sonstiger Anlageprodukte.



Zur Aktienbewertung wird die hauptsächlich die Fundamentale Bewertung der Unternehmen (Global-und Branchen Analyse sowie die Quantitative und Qualitative Unternehmensbewertung) herangezogen. Für den Einstiegszeitpunkt soll die Technische Analyse (Trendwendeformationen, Elliott Wellen und Zeit-Zyklen) ausschlaggebend sein.

Zusätzlich soll Insidertrades eine besondere Aufmerksamkeit zukommen.



Der Anlagehorizont für alle Investments soll mittel- bis langfristig sein.

Bei kurzfristig stärkeren Anstiegen von Einzelwerten können einzelne Gewinnmitnahmen möglich sein.

Zur weiteren Diversifikation sollen ETFs, ETCs, Index-Zertifikate sowie weitere ausgewählte Anlagezertifikate genutzt werden.



Die Einzelpositionen des wikifolios sollen einer regelmäßigen Global-, Branchen- und Unternehmensanalyse unterzogen werden. Sollte sich durch diese Analysen ergeben, dass sich äußere Umstände geändert haben, soll auch der Verkauf von Einzelpositionen möglich sein.

