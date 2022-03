Handelsidee

Im Zeitalter der Dekarbonisierung stehen sie noch mehr im Mittelpunkt als vorher schon; die erneuerbaren Energien. Um diesem Zukunftstrend Rechnung zu tragen, konzentriert sich das Wiki Sonne, Wind und Co auf Investments in Unternehmen, die vornehmlich mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Damit soll einerseits das in dieses Wikifolio eingezahlte Anlegergeld indirekt in den Ausbau erneuerbarer Energien fließen und andererseits ist damit die Hoffnung verbunden, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite zu erzielen. mehr anzeigen