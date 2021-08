Die wertvollsten Unternehmen Europas (nach Marktkapitalisierung)

Blue-Chip-Unternehmen, benannt nach den teuersten Jetons an den Pokertischen des Casino Monte Carlo, sind, wie ihre Namensgeber, die wertvollsten ihrer Art. Es sind in der Regel global tätige Giganten, deren Marken so gut wie jeder kennt. Ihre Produkte werden täglich genutzt - von Millionen Menschen.

Anheuser-Busch InBev ist der größte Bierbrauer der Welt. Pro Jahr produzieren die Belgier in etwa 610 Millionen Hektoliter Bier. Zum besseren Verständnis: Das sind 120 Milliarden 0,5-Liter-Flaschen oder gut 15 Flaschen für jeden Menschen auf der Welt. Anheuser-Busch InBev vereint die bekanntesten Biersorten unter einem Dach: Von Corona über Beck's bis Hasseröder uvm. Das Unternehmen ist Weltmarktführer - und zählt zu den wertvollsten Unternehmen überhaupt. Was sind also Blue Chips?

Blue Chips - etabliert, krisenerprobt, wertvoll

Blue Chips zeichnen sich durch erprobte Geschäftsmodelle, stabile Finanzkennzahlen sowie eine hohe Marktkapitalisierung („Large Cap“) aus. Zusätzlich locken die Microsofts und Coca-Colas dieser Welt meist mit einer attraktiven Dividendenpolitik und einer in der Regel niedrigen Volatilität der Anteilsscheine.

Genau wie die Jetons im Casino Monte Carlo werden die globalen Champions nicht in schäbigen Hinterhof-Casinos gedealt, sondern an den großen und etablierten Märkten gehandelt. Klassische Blue Chips notieren in New York, London oder Frankfurt. Zusätzlich blicken sie oft auf eine lange und erfolgreiche Börsengeschichte zurück. So weisen Unternehmen wie Johnson & Johnson, Unilever oder Apple einen jahrzehntelangen Track-Record vor. Keine Krise konnte sie (bislang) in die Knie zwingen.

Wie findet man die besten Unternehmen der Welt?

Ein Investment in die besten Blue Chips kann sich vor allem langfristig auszahlen und eignet sich auch für alljene, die mit besonderer Vorsicht an den Aktienmarkt herantreten wollen. Doch welche Aktien dürfen nicht fehlen? Wo gibt es noch Potenzial? Bei der Auswahl können die wikifolio-Trader helfen. Sie stöbern die umsatzstärksten Unternehmen der Welt auf und mixen sie gewissenhaft nach Branchen und Märkten zum ausgewogenen Depot.