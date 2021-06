Aixtron und Curevac – mögen Sie Überraschungen?

Die Curevac -Aktie bricht heute am Vormittag um über 40 Prozent ein. Die Trader auf wikifolio.com reagieren unterschiedlich auf die Nachricht. Manfred Wagner ( oekethic ) hält die Aktie weiterhin in seinem wikifolio oekethic Nachhaltigkeit: „Geduld – hier braucht es eine Menge Geduld“, kommentiert er heute. „Das Geschäft von Curevac wird aber aus meiner Sicht nicht ursächlich mit dem Corona-Impfstoff gemacht. Ich wiederhole mich hier gerne – als Erfinder der mRNA-Technologie sitzt Curevac auf einem riesigen Wissensschatz zu mRNA und die Technologie hierzu bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Geduld wird sich hier sicherlich in Zukunft auszahlen. Die heftigen Kursturbulenzen muss man halt aussitzen – ich werde weiter unten noch eine kleine Position nachkaufen.“

Auch Richard Schmutzler ( Snoop ) ist in Snoops-Trading bei der Aktie noch engagiert. Er schätzt die Lage scheinbar etwas anders ein: „Gestern Abend kam nachbörslich eine BAD News bei Curevac. Der Impstoff soll nur zu 47 Prozent wirksam sein. Wir haben zum Glück nur noch eine kleine Position im Depot.“ Entsprechend hat der Kurseinbruch dem wikifolio nicht allzu sehr geschadet. Auf Jahressicht kommt Schmutzler hier auf eine Performance von knapp 44 Prozent. Im Mai 2016 hat er das wikifolio erstellt und seither eine Rendite von durchschnittlich 22,2 Prozent pro Jahr erzielt.

Aixtron startet durch

Die Lage bei Curevac ist mit Aixtron nicht ansatzweise zu vergleichen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie hatte vor einer Woche nämlich seine Jahresprognose für Auftragseingänge, Umsatzerlöse und Gewinne um 15 bis 35 Prozent angehoben. Das kam für die meisten Marktteilnehmer völlig unerwartet. Die Analysten von Berenberg zum Beispiel erhöhten daraufhin ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2021 bis 2023 direkt mal um 40 Prozent. Auch der Aktienkurs sprang sichtbar an. Nach der Meldung übersprang Aixtron das als Widerstand geltende 2018er-Hoch bei rund 20 Euro und kletterte bei fast 23 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte 2011. Als nächsten horizontalen Widerstand und damit mittelfristige Zielmarke haben Charttechniker nun den Bereich um 34 Euro ausgemacht. Bis dahin hätte die Aktie noch Luft von mehr als 50 Prozent. Die Banken sehen den fairen Wert aktuell eher im Bereich zwischen 25 und 28 Euro. Aber auch das würde sich für investierte Anleger schon lohnen.

Das hohe Momentum wird belohnt

Florian Schneider ( Saftman ) ist bei Aixtron seit Anfang dieser Woche investiert. Am Montagmorgen wurde die Aktie zu einem Kurs von 22,37 Euro in sein wikifolio Trendfolge nach Levy aufgenommen. Der Trader setzt hier regelbasiert auf die zehn Aktien mit der höchsten relativen Stärke nach Levy auf Sicht von 65 Tagen. Entscheidendes Kriterium bei solchen Strategien ist immer der Abstand des Aktienkurses zu einer bestimmten gleitenden Durchschnittslinie (hier der letzten 65 Handelstage). Durch den starken Kursanstieg rückte Aixtron damit automatisch in den Kreis der potenziellen Kandidaten. Ein Drittel der Position hat Schneider gestern allerdings schon wieder verkauft, was aber nichts mit der Aktie selbst zu tun hatte. Stattdessen hat er den Cashbestand grundsätzlich auf ca. 50 Prozent erhöht, weil das wikifolio seinen Aussagen zufolge die „Danger Zone“ erreicht habe. Was genau er damit meint, verrät der Trader nicht. Es dürfte aber mit der Kursentwicklung des 2015 gegründeten Musterdepots zusammenhängen, das seit dem Hoch im Februar 16 Prozent an Wert verloren hat. Die Gesamtperformance sieht mit über 200 Prozent (21,5 Prozent p.a.) trotzdem ansprechend aus, zumal der maximale Drawdown bislang lediglich 23 Prozent betrug. Dazu dürfte auch die flexible Steuerung des Investitionsgrads beigetragen haben.

Über 100 Prozent Gewinn realisiert

Yannik Bretzel ( yannikYBbretzel ) ist mit seinem wikifolio Deutschland Zukunft Wachstum erst seit knapp 15 Monaten am Start. In diesem Zeitraum gelang ihm aber bereits ein Wertzuwachs von 60 Prozent bei einem maximalen Verlust von nur 18 Prozent. Sein Fokus liegt hier auf deutschen Aktien, die nach fundamentaler und technischer Analyse ausgewählt werden. Er strebt dabei eine Kombination aus Standardwerten, Zukunftstechnologien und Wachstumstitel an. Aixtron dürfte in die letzten beiden Kategorien eingeordnet werden. Die Aktie hat der Trader schon kurz nach dem Start des wikifolios in seinen Bestand aufgenommen. Der erste Kauf erfolgte noch zu Kursen von 7,47 Euro. Heute steht die Aktie dreimal so hoch. Der am vergangenen Donnerstag erfolgte Teilverkauf brachte ihm immerhin einen Gewinn von 109 Prozent. Aixtron ist in dem Portfolio jetzt noch mit 2,2 Prozent Depotanteil vertreten.

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 GameStop US36467W1099 367.282,59 1281 36% 2 AMC Entertainment US00165C1045 328.714,49 927 47% 3 BioNTech US09075V1026 902.951,69 500 58% 4 NEL NO0010081235 696.937,29 309 52% 5 TeamViewer DE000A2YN900 1.401.094,35 281 75% 6 Plug Power US72919P2020 169.631,32 258 55% 7 Aixtron DE000A0WMPJ6 653.448,19 253 54% 8 HelloFresh DE000A161408 1.641.457,67 234 44% 9 Varta DE000A0TGJ55 247.927,20 225 44% 10 Apple US0378331005 1.875.135,87 217 65%

