Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen letzte Woche bei Moderna. Das Wertpapier des US-Biotech-Unternehmens profitierte stark von der am Mittwoch erfolgte Aufnahme in den S&P 500 Index. Weitere positive Nachrichten folgten zum Ende der Woche. Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sprach sich für die Zulassung des Moderna-Covid-Impfstoffs für 12 – 17-Jährige aus.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Nvidia. Die Kursverluste sind dabei keineswegs so dramatisch wie sie auf den ersten Blick wirken mögen. Dass eine Nvidia-Aktie letzte Woche noch über 600 Euro und nun nur noch 165 Euro wert ist, liegt schlicht an dem am 19. Juli erfolgten Aktien-Split.

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutzen Sie jetzt alle Vorteile von wikifolio.com: Setzen Sie ihre Lieblings-wikifolios auf Ihre Watchlist, verfolgen Sie ihre Entwicklung und verpassen Sie keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Registrierung

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Trotz positiver Performance verkauft haben wikifolio-Trader letzte Woche die Aktie von Alteryx. Glücklich gemacht hat das Investment wohl nur wenige von ihnen. Das Wertpapier des US-Software-Unternehmen mit Data-Sciences-Schwerpunkt verliert seit einem Jahr beinahe ununterbrochen an Wert. War die Aktie zum Hoch der Corona-Rally noch knapp 160 Euro wert, notiert sie aktuell bei knapp unter 70 Euro.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des niederländischen Finanzunternehmens Flow Traders. David Hauck ( Calvet), der die Aktie in seinem wikifolio Calvet Research Bewertung&Trends hält, erklärt die Verkäufe und warum er investiert bleibt: „Flow Traders verdiente 2,05 Euro je Aktie im Halbjahr. Das ist ein starker Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Verwunderlich ist das allerdings nicht, da man während des Corona-Crashs 2020 sehr viel verdient hat. Flow Traders profitiert als Bereitsteller von Liquidität insbesondere bei stark fallenden Märkten. Zu diesem Zweck, als Absicherung, ist es auch Teil des wikifolios.“

Calvet Research Bewertung&Trends Calvet DE000LS9CYA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +354,7 % seit 30.01.2013

+17,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.844.128,32 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +19,5 Prozent