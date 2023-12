Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Dank eines Wertzuwachses von über 42 Prozent ist die Aktie von Elastic N.V. in der ersten Dezemberwoche auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 geklettert. Allein am Freitag schoss der Kurs des US-Titels um rund 36 Prozent in die Höhe. Auslöser dieser Rallye waren die am Donnerstagabend veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal. Hier hatte der Plattformanbieter für suchbasierte Lösungen beim Umsatz (dank starkem Cloud-Geschäft) und vor allem beim Gewinn die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Je Aktie verdiente das Unternehmen 0,37 US-Dollar, während Analysten im Konsens gerade mal von 0,24 Dollar ausgegangen waren. Wichtig: Auch die Prognose für das laufende Quartal fiel besser als erwartet aus. Viele Analysten hoben daraufhin ihre Kursziele an, die in den meisten Fällen aber dennoch nur in der Nähe oder sogar unterhalb des seit Freitag deutlich erhöhten Kursniveaus der Aktie liegen.

Fear of Missing Out bei Elastic N.V.

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Adidas 5,04% The Game Changer 2 LendingClub 20,51% Kissigs Nebenwerte Champions 3 Infineon 7,56% Mawero Effizienz1 4 Elastic 42,47% Platform Business 5 Crocs 13,36% It´s the brand stupid!

In dem von Top-Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse ) betreuten wikifolio High-Tech Stock Picking ist die Elastic-Aktie seit Jahren eines der so genannten Kerninvestments. In der Vergangenheit hatte er das Unternehmen als eine derjenigen Firmen auserkoren, denen er auf Sicht von zehn Jahren eine Vervielfachung ihres Umsatzes bei entsprechender Steigerung der Profitabilität zutraut. Seine aktuelle Einschätzung fällt allerdings etwas gemäßigter aus: „Die Elastic Aktie ist aktuell für mich ‚nur‘ noch eine wackelig gewordene Halteposition, mit der ich aufgrund des schwächelnden Wachstums trotz der AI Story nicht mehr wirklich glücklich bin“, kommentierte der Trader. Einen kleinen Teil seiner Position hat er am Freitag dann auch mit 21 Prozent Gewinn verkauft. Der Großteil ist weiterhin Bestandteil seines Portfolios.

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +135,3 % seit 12.06.2016 EUR 10.976.169,97 Investiertes Kapital +13,4 % Performance (1 J) 29,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,1 Prozent

Wie sieht deine Meinung zu Elastic N.V. aus? Stimme hier ab:

Buying the Dip bei Compugroup

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 CompuGroup Medical -6,09% MS Continuous Income Selection 2 Daktronics -10,09% Tiny Titans Yearly Adjusted 3 Happy Belly Food Group -5,70% To the moon 4 Northern Dynasty Minerals -5,85% Dividendenstrategie 2.0 5 Highlight Communications -10,11% Volatrader

Gut sechs Prozent verloren hat in der abgelaufenen Woche die Aktie von Compugroup . Die im November angelaufene Erholung ist damit schon wieder jäh gestoppt worden. Seit Mitte Mai hat die Aktie ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Zuletzt hatte der SDAX-Titel noch von ordentlichen Q3-Zahlen und einem optimistischen Ausblick des Vorstands profitiert. Firmenlenker Michael Rauch hatte sich beim Analysten-Call zuversichtlich gezeigt, dass die zwingend notwendige Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen nun endlich in Schwung gekommen sei. Das sollte dem E-Health-Anbieter in die Karten spielen, weshalb auch die zum Teil noch recht ambitioniert wirkenden Ziele für das laufende Jahr sowie das Jahr 2025 erneut bestätigt wurden. Während viele Börsianer da wohl etwas skeptischer sind, haben die wikifolio Trader die Kursverluste der vergangenen Tage und auch Wochen mehrheitlich dazu genutzt, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen und nachhaltigen Kaufüberhang bei Compugroup über verschiedene Zeitebenen hinweg:

Trading-Sentiment:

Taking Profit bei Morphosys

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Morphosys 48,94% Deutschland Momentum 2 Marathon Digital 21,90% Fraktal und Fibonacci 3 Plug Power 31,54% Top 50 Community Aktien 4 Beyond Meat 12,15% Riu Trading mit Hebel 5 Ballard Power Systems 8,52% BIOTECH und TECH

Zu den größten Gewinnern der vergangenen Tage gehört die Aktie von Morphosys . Durch den Wochenzuwachs von 49 Prozent summieren sich die Kursgewinne seit dem Tief am 21. Oktober mittlerweile auf 72 Prozent. Händler am Börsenparkett sprechen von „Eindeckungsbewegungen“, nachdem die Aktie zuvor deutlich Federn gelassen hatte. Vor zwei Wochen hatten wir an dieser Stelle bereits über die mit großer Spannung erwarteten Studienergebnisse für die Behandlung einer lebensbedrohlichen, chronischen Erkrankung des Knochenmarks mit dem Medikament Pelabresib berichtet. Die fielen dann in Summe nicht so gut wie erhofft aus, weshalb viele Analysten ihre Kursziele revidiert haben und die Aktie im Tief relativ schnell bis auf unter 15 Euro eingebrochen war. Diese vermeintliche Übertreibung wurde nun zurückgehandelt. Mit einem aktuellen Kurs von gut 24 Euro liegt Morphosys aber immer noch recht deutlich unter dem angepassten Konsenskursziel (gut 32 Euro) der Analysten, wie bei aktien.guide zu sehen ist. Allerdings gibt es auch Banken, die wesentlich pessimistischer sind. Das niedrigste Kursziel liegt gerade mal bei 10,00 Euro. Vielleicht haben auch aus diesem Grund einige Trader die dynamische Erholung der Aktie für Gewinnmitnahmen genutzt.

Wie würdest du die kommende Entwicklung von Morphosys einschätzen? Teile hier mit der Community deine Meinung:

Jumping the Ship bei Pure Storage

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Pure Storage -9,59% Responsible Investing 2 Jabil -9,85% Trend links unten-rechts oben 3 Kontron -6,82% Goldesel-Investing 4 Marvell Technology -5,13% Halbleiter Sektor 5 Delivery Hero -6,72% USA Plus International Mix

Pure Storage hat die Marktteilnehmer mit seinen jüngsten Nachrichten nur kurzfristig glücklich gemacht. Als Beleg dafür dient der am Donnerstag zeitweise um mehr als 18 Prozent eingebrochene Aktienkurs. Unter dem Strich steht als Wochenbilanz ein Minus von fast zehn Prozent geschrieben. Der amerikanische Datenlösungsanbieter hatte bei Vorlage seiner Q3-Zahlen zunächst von unerwartet hohen Umsätzen und Gewinnen berichtet. Beim Gewinn je Aktie lag das Unternehmen mit 0,50 Dollar sogar sehr deutlich über der Konsensprognose von 0,40 Dollar. Das allein reichte aber nicht aus, um die Nachfrage nach der Aktie anzukurbeln. Stattdessen kam es zu massiven Verkäufen, weil der Vorstand mit seiner Umsatzprognose für das laufende Schlussquartal rund 15 Prozent unter den Markterwartungen lag. Einige wikifolio Trader gingen da auf Nummer sicher und trennten sich von der Aktie. Wie beispielsweise Thomas Hamann ( Tom16 ), der in seinem wikifolio TomsTrends'nTrades aber zumindest noch einen nennenswerten Gewinn von 25 Prozent eintüten konnte. Die Reaktion des Marktes bezeichnet er in diesem Fall als „das übliche Rückschlagrisiko bei hoch bewerteten Wachstumswerten“. Begründung für seine Gewinnmitnahme: „Ich gehe davon aus, dass kurzfristig kein positives Momentum mehr gegeben ist“.

TomsTrends'nTrades Tom16 DE000LS9J3F8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +108,7 % seit 15.03.2016 EUR 2.086,54 Investiertes Kapital +24,7 % Performance (1 J) 30,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 10,0 Prozent

