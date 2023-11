Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Trotz der politisch in vielen Ländern forcierten Energiewende ist das Börsenjahr für die Player der Solarbranche bislang ein einziges Desaster. Als die Nachfrage der Kunden im Frühjahr dank der kriegsbedingt hohen Strompreise kaum zu bändigen war, hatten sich viele Unternehmen mit reichlich Material eingedeckt, was ihnen nun zum Verhängnis wird. Die hohen Lagerbestände treffen auf einen deutlich geringeren Bedarf, was einen bis heute anhaltenden Preissturz verursacht hat. Der amerikanische Wechselrichterhersteller Enphase Energy hatte daher vor einem Monat einen weit unter den Erwartungen liegenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, woraufhin die Aktie noch mal deutlich eingebrochen war. Im Tief betrug das Minus seit Jahresbeginn über 70 Prozent.

Fear of Missing Out bei Enphase Energy

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Süss Micro 9,96% Tradingchancen dt. Nebenwerte 2 Enphase Energy 7,95% Substanz plus Soliditaet 3 Argentina Lithium & Energy 22,62% PPinvest PREMIUM AKTIEN 4 ASEP Medical 36,67% 7daysafter 5 UET 8,92% PPinvest Searching Alpha

Seit gut zwei Wochen hat sich die Stimmung zumindest bei der Aktie aber zum Positiven verändert. Obwohl die Analysten von Morgan Stanley ihr Kursziel von 135 Dollar auf nur noch 94 Dollar gesenkt haben, hat Enphase Energy zuletzt 37 Prozent zulegen können. Davon konnten auch viele wikifolio Trader profitieren, die in den vergangenen Wochen verstärkt bei der Aktie zugegriffen haben. Der Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Enphase Energy:

Trading-Sentiment:

Dr. Philip Bußmann ( LONGLIFE ) hatte seine seit Mai in mehreren Tranchen aufgebaute Position bei Enphase Energy im Bereich des Korrekturtiefs noch mal deutlich aufgestockt, sodass die Aktie in dem beliebten wikifolio Investment 4.0 nur noch leicht im Minus liegt. Bei einem Depotanteil von mittlerweile 3,0 Prozent zählt Enphase Energy zu den Top-5 des Portfolios.

Investment 4.0 LONGLIFE DE000LS9MDE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +56,0 % seit 29.06.2017 EUR 1.136.805,40 Investiertes Kapital +3,7 % Performance (1 J) 28,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +7,2 Prozent

Buying the Dip bei TeamViewer

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 TeamViewer -9,89% Special Situations 2 Basler -6,35% Firefly 3 Northern Dynasty Minerals -10,47% Dividendenstrategie 2.0 4 Drägerwerk (VZ) -7,42% Kurschancen bei Turnaround-Kandidaten 5 Medpace Holdings -19,54% Top Global Healthcare

Die Aktie von TeamViewer ist in der abgelaufenen Woche bei einem Minus von fast zehn Prozent weiter unter Druck geraten. Im Tief betrug das Minus sogar mehr als 14 Prozent, nachdem der Finanzinvestor Permira zu einem Kurs von lediglich 13,90 Euro weitere Anteile vom Softwareanbieter verkauft hatte. Der Anteil des Großaktionärs sank dadurch von rund 21 Prozent auf knapp 14 Prozent. Für einen bei wikifolio.com seit vielen Jahren sehr erfolgreich (leider nicht mit einem investierbaren Musterdepot) unter dem Pseudonym Albert Einstein agierenden Trader ist die Aktie damit ein „Übernahmekandidat“. Sehr optimistisch zeigt sich auch der ebenfalls sehr erfahrene und erfolgreiche Dirk Middendorf ( carpediem7 ). In dessen auf Allzeithoch stehenden wikifolio Carpe diem Aktientrading ist die Aktie von TeamViewer nach weiteren Zukäufen in der Vorwoche nun der größte Depotwert.

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +329,4 % seit 29.08.2014 EUR 4.184.808,06 Investiertes Kapital +14,6 % Performance (1 J) 11,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 17,1 Prozent

Das könnte sich auszahlen, wenn die Analysten mehrheitlich recht behalten. Deren durchschnittliches Kursziel von 17,16 Euro würde dem Titel laut aktien.guide ein Potenzial von 28 Prozent bescheren.

Taking Profit bei Einhell Germany

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Sartorius 5,15% Demography kompensieren 2 ThyssenKrupp 5,28% H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen 3 Ageas 5,38% tray-date DIVI 4 Einhell Germany 7,72% Nebenwerte Europa 5 Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH 6,06% NestoInvest Sport

Sechs Wochen ist es ungefähr her, dass Einhell Germany mit Vorlage seiner vorläufigen Geschäftszahlen für das im September beendete Geschäftsjahr 2022/23 eingestehen musste, die bis dahin gültige Umsatzprognose nicht einhalten zu können. Verantwortlich dafür war der Lagerabbau vieler Kunden. Im angelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 soll es aber wieder besser werden. Das dürfte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die im Vorfeld deutlich gefallene Aktie unter den schlechten Nachrichten nicht mehr nachhaltig gelitten hat. Positiv wurde zudem registriert, dass der Werkzeughersteller seine Bankverbindlichkeiten deutlich reduzieren konnte. Mit einem Wochenplus von fast acht Prozent konnte die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte Aktie ihr Plus seit dem Tief am 23. Oktober nun schon auf über 25 Prozent ausbauen. Diese Rallye dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Einhell aufzeigt:

Trading-Sentiment:

Wie würdest du bei der Entwicklung von Einhell Germany reagieren? Teile hier mit der Community deine Meinung:

Jumping the Ship bei Uniper

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Palantir Technologies -6,61% Perspektive Wasserstoff KI 1.0 2 HelloFresh -7,48% Calvet Research Bewertung&Trends 3 Uniper -10,02% Simplex 4 ElringKlinger -6,11% ML ACTIV BALANCE 5 u-blox Holding -9,85% Trend- und Selektions-Strategie

Der Energieversorger Uniper befindet sich übergeordnet weiter auf Talfahrt. Daran haben auch die zwischenzeitlichen Erholungsversuche nicht viel ändern können. Auf Wochensicht ist der Kurs mal wieder zweistellig eingebrochen. Passend dazu hat das Unternehmen am späten Sonntagabend verkündet, dass man nach einem Schiedsurteil eine Nachzahlung in Höhe von geschätzten 550 Millionen Euro an ein anderes europäisches Energieunternehmen leisten muss, was das Jahresergebnis „in vollen Umfang“ belasten werde. In dem entsprechenden Verfahren ging es unter anderem um die Preisüberprüfungsbestimmungen eines langfristigen Vertrags über die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG). Der Konzern prüft nun einen möglichen Einspruch gegen das Urteil. Einige wikifolio Trader waren schon im Vorfeld auf Nummer Sicher gegangen und hatten sich von der Aktie getrennt. Gar nicht erst investiert war Top-Trader Christian Scheid ( Scheid ), der die Aktie schon vor drei Wochen als „klaren Short-Kandidat“ bezeichnet hatte. Seitdem ist der Kurs von Uniper um 17 Prozent gefallen.

Wie könnte es mit Uniper weitergehen? Stimme hier ab:

