Neue investierbare wikifolios KW 4

Liebe Trader und Anleger,

der erste Emissionslauf im Jahr 2015 ist beendet. Stolz präsentieren wir weitere 124 wikifolios, welche diese Woche den Status "investierbar" erreicht haben.Gesamt sind nun 2.138 auf wikifolios basierende Zertifikate über die Börse Stuttgart oder außerbörslich bei Lang und Schwarz handelbar (Stand: 22.01.2015).

Sortiert nach wikifolio-Tradern in alphabetischer Reihenfolge ist untenstehend nachzulesen welche Handelsideen neu dabei sind.

Viel Spaß beim Entdecken!

wikifolioWFTrader

Technical Market StrategyTECHMODE007

Trade It Like Adriano1ADRIANO22adriano

Smart Sigma Investment000SSPAHinterding

Pyramidisierung - ValueBASKET1basketki

Dividende InternationalDIVI2014bibabutzebeyer

Lobby-Arbeit muss sich lohnenTOPLOBBYBrandenburger

BSMD GLOBAL GROWTH BASISBSMDGG01BSMD

BTC TrueAsia CompositeBTC001BTC

JM Germany Select 24569PP45Calypso

cashburner leverage defensiveCASHLM10cashburner

cashburner turnaroundCASTURNAcashburner

CB TradingCBTRADE2cbusse

Dividendenwachstum GlobalDIVGLOCFInvestments

Deutsche Blue Chips + NebenwerteCHEROLD0cherold

Dividenden thesaurierendCHEROLD1cherold

Dividende pur und re-investiertDIVPURDachs88

DamantisDAMANTISDamantis

WD-Trend-Long-ShortWDTRENDXDaumenHoch

Werte mit ErholungspotentialRAKETENDaxRakete

Delphin MomentumDELPHIN1Delphin

Öl und Gas SektorOEPRSI11dennycrane

Levermann Global Trading OSLVGL00OSDocMob

Turopoldi StockprofilerTUSTOPRODOGA

Event TradingEVNTRDNGDrBade

PRO AKTIEPROAKTIEDummies

Spekulativ aber keine SpielwieseXXL101edi1s

Staaten DachinvestmentSTAATENEGTC

EWPIPS die Elliott Wellen TraderEW6647EWPIPS

five-alive wirelessWIKIMOBIFiveAlive

FX-Trade,Rohstoffwerte+IndizesFXTRADEframec

Deutschland 30 und CoFRANZ914FranzDax

Invest in Heads 8PP8888Gaucho

Gecko Alpha Hedge POSG 20GECKO20geckos

Traditions- und WachstumsmarkenBB1979GeldVermehren

Traditions-Marken mit PotenzialBB1504GeldVermehren

GS TURNOVER STRATEGYGSTOSGoldenStar

Hermes Substanz + ChanceHERMES01Hermes

HERT-2HERT2Hert

FEBE - Risk and RewardCSGEFEBEIBF

TTNDZDZ2014Icecrusher

Fincanceblog Fundamental EquityFBLOGInvestmike

Selektion SpezialAKTIEN1Investora

ITfolio. Angelehnt an W. Buffet.IT2014ITler

Trend Select WorldwideTSWWBYJMJam

FiftyFiftyDIVBONDSJensVoigt

Jerkshires KingdomJ2RKSH2RJerkshire

FI Top Ideen Dax-WerteTDI12345JFInvest

FI guenstiges Wachstum GARPGARP1234JFInvest

Technology Company's 1113333johannesjo

Long/Short - market neutral val5LSS50VALjt74

AMA Derivatives Opportunity IAMADOIKatzenpfote

Aktuell unterbewertete AktienDIVIMARKKaufen

Robotics, Automation, Smart Home89SW332Klabauter64

Unterbewertete Aktien Germany301291LB10

Qualität durch AktienanalyseAQUALITYLichtenfeld

ETF-Werte PA Strategie ChanceETF000CHLokali

ETF-Werte PA Strategie WachstumETF000WALokali

ETF-Werte PA Strategie RenditeETF000RELokali

ETF-Werte PA Strategie ErtragETF000ERLokali

Kapital Clever GestreutLTIKCG01LongTermInvest

2 BlindfüchseHARAKIRIMaddinTraderInv

Pharma/Biotech Market LeadersPBMLEADMarketLeaders

Future Stable Growth (BaS)MKOWITZ1MarKowitz

Multi Asset DiversifikationSICHERERMarktstratege

Investment_konservativKON001MartinS

AlphaMAX00003MaxFolio

Ausbruchtrading - Marktbewegung50679mcmahon1

Unterbewerte Aktien weltweitMKU1987miku1104

Trend Trading DeutschlandTRENDRSLMinispekulant

Lebensmittel0000000MKFinance

American Large Cap - Top-Flop 5DJTOFL5MomoInvest

Turn-Around DeutschlandTURNDMoritzS

MPINVEST_KonsumdividendenMPALTER7MPInvest

AlphatrendsAU1000myInvest

Nestoinvest LeverageLEVERNINestoInvest

Saison Ampel TradingMLSATniknakker

Dividenden und OutperformanceDIVIOUTNomsen

Formel Faktor 10PFFAK10NordWind

ETF-Werte Selected OpportunitiesPFETF100NordWind

USA Trend-Finder FJK02Nostradamus

Value trifft Growth und MomentumVAGROMOModeedoInvest

Anlegen in ZertifikatenDISCZERTOlliF

DividendsLUSODIVPetrucho

PHG - Behavioral Finance & LTTAPHGLLWCPHGInvest

Cash and crashMD157Pin15

SpeedTOM111PiratLeo

Portfoliomatrix Momentum 50050000Portfoliomatrix

Intelligent Matrix Quantum50060055Portfoliomatrix

NoTrashAS1NOMENproA

Deutsche Standardwerte SmartBetaSMRTBETAProAlpha

Starke BankenPSBANKENPSanlage

Trading&Investment spekulativ1112345PutCall

QMAXX Trading Long & ShortDAXETFX2QMAXXde

Invest or not Invest?TOBUYOR2Question

Trend Star NebenwerteINVESTR1ReinhardRosner

Chartmuster Trading (5 Tage)5TMUSTERRiskmanager

RRB Fonds Picking 100RRB456RobinBofolio

RRB German Blue Chips 2 GoRRBD2GRobinBofolio

Dividend - ProtectedDIVIPROTRoeme

Anlagemix AktivAKTIVASaGue

Bottom Up Value Investment13561356Salboin

SANTRADE German StocksJOJO2007SAN20INVEST

Instinkt pur00YX8175Sargnagel

German Picks and BansGRPCKBANSchaltplan

Platinum AssetsSKLASSETShareTrader

Supreme InvestSUPREMESilbert

Daylight-MoneyDAYLIGHTStratega

StyriaTrading Aktienstrategie55582203StyriaTrading

Hot Stocking WorldwideHOTSTOOKSvenMarket

INSURANCE & TELECOMMUNICATION EARTHFIVTANIT

Antizyklische Balance000PJEGATheophilus

Top-Bonus-Investment (K)TPBONUSKTHInvestment

Bullen-BärenkopfTHURINTThuringiaInvest

TG Premium Charts -balance-TGPCBTobiasGreuel

TS Trading MTTSTMT001TomS01

Quant1 - ETF-WerteQ1TSYSTradeSys

High Yield Sentiment StrategieNSENTIHYTrendjetter

Fundamental GrowthTRIMUC60Trimuc60

Hase und IgelMKBODTTurtleSoup

Multi Chart Trend Long ShortMULTI200TWeiermann

Trendfolgesystem IDXTRNDFOLGTWeiermann

MDNLaneIV HPFED TRND PRFT MRKIIIMDNLNVicVittorio

AMGINE CASHMACHINE29115Waverider

Wellenspitzen TJ- SystemWS020214Wellenspitzen

