Top-Trade der Woche: + 5.056,4 % mit AMD

In Derixs (MasterBuy) wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien ist die Amazon-Aktie seit 2014 enthalten. Seither hat Derix den Wert regelmäßig getradet. Die letzten Zukäufe erfolgten Ende des Jahres 2022 in einer Kurs-Range von 77,5 bis 96 €. In der vergangenen Woche hat Derix einen Teil seiner Amazon-Anteile bei einem Kurs von 93,03 € verkauft und mit der Performance von 241,89 % den Top-Trade der Woche erzielt. Der Trade machte 0,26 Prozent des Gesamtvolumens des wikifolios aus.

Fabian Dreher ( uva ) gelang diese Woche mit dem Verkauf von AMD -Aktien ein sensationeller Trade. Was auf den ersten Blick wirkt wie ein Komma-Fehler, ist tatsächlich wahr: +5.056,4 % Gewinn. Und das bei einer ordentlichen Gewichtung: 1,7 % des Portfolio-Gesamtvolumens machte der Trade aus. Den Grundstein für diesen Erfolg legte Dreher bereits 2015. Damals holte er sich die AMD-Aktie erstmals ins Depot. Die darauffolgende Kursexplosion ist der Traum eines jeden Buy-and-Hold-Investoren. Regelmäßig trennte sich Dreher in der Vergangenheit von AMD-Anteilen. In den letzten 3 Jahren erzielte keiner dieser Trades weniger als + 2.500 % Gewinn. Munition für weitere Top-Trades hat Dreher reichlich. Die AMD-Aktie ist mit 17,8 % Gewichtung nach wie vor die größte Position in seinem wikifolio Online Gaming und E-Sports .

Online Gaming und E-Sports uva DE000LS9LG87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +226,3 % seit 23.11.2015 +11,1 % 1 Jahr 0,81 × Risiko-Faktor EUR 259.090,40 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr +16,6 %

Das wikifolio von Fabian Dreher umfasst derzeit 33 Einzelaktien und einen Cash-Anteil von 3,2 %. Am stärksten gewichtet sind die Aktien von AMD, Nvidia und Microsoft . Seit dem Start im Jahr 2015 konnte Dreher einen beeindruckenden bisherigen insgesamten Wertzuwachs von 218,2 % verbuchen. Das bedeutet, dass die durchschnittliche jährliche Performance bisher bei 16,6 % lag.

Die 5 Top Trades der Woche

# wikifolio verkaufte Aktie Performance 1 Online Gaming und E-Sports Advanced Micro Devices + 5.056,38 % 2 Videospiele Nvidia + 456,86 % 3 World's Best Brands Alphabet (A) + 364,06 % 4 Cloud Stars International Microsoft + 181,28 % 5 Trend & Fundamental Alphabet (C) + 147,28 %

Ranglisten-Kriterien Der Top Trade der Woche ist der prozentual erfolgreichste Verkauf der jeweiligen Kalenderwoche. Für die Rangliste der Top Trades wurden nur Trades von langfristig erfolgreichen wikifolios mit einem investierten Kapital von mindestens 50.000 Euro berücksichtigt. Erzielte ein Trader im Betrachtungszeitraum mehrere Top Trades mit dem Verkauf derselben Aktie, wurde nur der beste dieser Trades für die Rangliste berücksichtigt.