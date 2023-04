So können Anleger vom Kampf gegen den Klimawandel profitieren

Das alles hat dazu geführt, dass das Thema längst auch an der Börse gespielt wird. „Dies lässt sich an der jüngsten Kursentwicklung bestimmter als ‚grün‘ geltender Aktien vergleichsweise gut ablesen“, bestätigt wikifolio-Trader Dennis Raute

( DennisRaute ), der hier kurzfristig einen gewissen „Hype“ vermutet, wie es bei solchen öffentlich heiß diskutierten Themen oft der Fall ist. Trotzdem geht er davon aus, dass der Klimawandel auch mittel- und langfristig ein Thema an den Börsen sein wird: „Durch die stetig wachsende Weltbevölkerung und den endlichen Anteil an Ressourcen müssen sich die Menschen schon etwas einfallen lassen, um langfristig Ernährung, sauberes Wasser, Energieversorgung usw. sicher zu stellen. Nachhaltiges Wirtschaften und alternative Konzepte im Umgang mit den begrenzten Ressourcen sind dafür unabdingbar. Dies sollte sich über kurz oder lang eben auch bei den Kursen der entsprechenden Unternehmen bemerkbar machen“.