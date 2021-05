Atman Prana Trend Investing

Handelsidee

Strategie: Trendfolge.



Haltedauer: so lange bis der Trend anhält.



Universum: alles was geht.



Quellen: Wikifolios, Finanzblogs, Börse Online.



Grundlage für Einstieg: Kursverlauf, Analystenmeinung, fundamentale Daten.



Grundlage für Ausstieg: Trendwechsel oder zu wenig Entwicklung.



Ausschlusskriterien: unfreiwillige Ausbeutung von Mensch (z.B. Kinderarbeit) und Tier (z.B. Massentierhaltung) - freiwillige Selbstausbeutung ist o.k. (sonst würde das Portfolio leer bleiben;), Atomenergie, Rüstung, Tabak



