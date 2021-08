Cool Frog Invest Spekulativ

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in mehrere - meines Ermessens unterbewertete Aktien - welche längerfristig gehalten werden sollen und einen höheren Anteil am Gesamtportfolio darstellen, investiert werden (in Summe rund 50% der Investitionssumme). Es soll aber auch um spekulative Investments ergänzt werden, wobei dies sowohl in Aktien, aber auch (in nicht geringem Ausmaß) in Hebelprodukten erfolgen kann. Gelegentlich können auch Investments in ETFs, Fonds, Kryptowährungen oder andere Produkte getätigt werden, der Schwerpunkt liegt jedoch nicht darauf. Die Investitionssumme in die einzelnen Titel soll im hochspekulativen Bereich jedoch beträchtlich geringer sein, zumal in einzelnen Positionen auch ein Gesamtverlust in Kauf genommen wird.

Der Schwerpunkt soll auf dem deutschsprachigen Raum liegen, aber es sollen regelmäßig im gesamten weltweite Spektrum an Investitionsmöglichkeiten günstige Kaufgelegenheiten gefunden werden.

In Sondersituationen kann es zu erhöhten Investments in einzelne Produkte kommen, ebenso sind hohe Cash-Positionen über einen längeren Zeitraum hinweg denkbar. mehr anzeigen