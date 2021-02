Handelsidee

Die Wortschöpfung kommt aus der Kombination "Digital" und "Energy" und trifft den Anlagepunkt des Wikifolios ziemlich genau. Der Investitonsgedanke ist hier zu 80% von langfristigen Investments in die Welt der "Digitalisierung", "erneuerbaren Energien" und "Elektromobilität" getragen. Die restlichen 20% werden getragen von spekulativen BioTech-Werten als auch Werten im Bereich disruptiver Ernährungsformen (z.B. Zellfleisch, pflanzliche Alternativformen etc.), die nach intensiver Recherche für ein mögliches BreakOut geeignet sind.



Investiert wird hierbei sowohl in unterbewertete Werte aus dem Bereich der Digitalisierung aus aller Welt, als auch in spekulative Trend- und Nebenwerte. Zur besseren Auswahl der Investments stütze ich mein Portfoliowissen auf mehrere Methodiken, u.a. folgende.



- HGI-Strategie in Anlehnung an Stefan Waldhauser -> Die High-Growth-Investing-Strategie (HGI-Strategie) ist eine langfristig orientierte Strategie zum Stock-Picking von Wachstums-Unternehmen

- Trendresearches auf diversen Plattformen im Bereich der erneuerbaren Energien, Digitalisierung und spekulativen Biotech (Marketscreener, Captrader, Wallstreet Journal, Handelsblatt etc.)

- Hoch-Tief-Mut Strategie -> Fundamental unterbewerte oder durch Rücksetzer gesunkene Aktien werden identifizert und im Sinne einer

- Jeder "Einzelwert" wird maximal 8% des Gesamtportfolios tragen, in der Regal eher weniger. Somit wird versucht das Marktrisikio zu minimieren und gleichzeitig die Chance für spekulative Einzelwerte als Renditechance zu erweitern



