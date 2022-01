Future1000x

Handelsidee

Das Wikifolio soll Aktien von Unternehmen mit von mir erwarteten großem Innovationspotential beinhalten.



Es soll in Aktien aus allen Teilen der Welt investiert werden.



Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und beabsichtigt eine fundamental und charttechnisch getriebene Trendstrategie in meiner Meinung nach vielversprechenden Aktien (national wie international), ETFs und Hebelprodukte.

Die Charttechnik spielt meist nur beim Timing des Ein- und Ausstiegs eine (untergeordnete) Rolle bei meinen Anlageentscheidungen.



Handelskriterien: Es ist geplant erhöhte Risiken einzugehen mit starker Gewichtung in einzelne Aktien, ETFs und Hebelprodukte.



Risikominimierung: Der Anteil einer Position, soll zur Risikominimierung bis zu ungefähr 20% betragen, weiterhin soll in unsicheren Zeiten eine höhere

Cashposition gehalten werden.



Haltezeit: kurzfristig bis langfristig