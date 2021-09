Global Capital Growth

Handelsidee

In diesem Portfolio soll meine persönliche langfristige Anlagestrategie abgebildet werden. Dabei konzentriere ich mich in der Regel auf kostengünstige Vehikel wie ETF. In Einzelfällen können jedoch auch Einzelaktien zum Portfolio gehören. Das Portfolio soll regional und thematisch diversifiziert sein. Dem langfristigen Anlagecharakter entsprechend, soll die Umsatzaktivität nah Möglichkeit gering gehalten werden. mehr anzeigen