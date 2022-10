Gerd Kommer im Baerenmarkt

Wir, also Investoren an der Börse, befinden uns in einem Bärenmarkt. Jeder ist betroffen und hat die Auswirkungen zu spüren bekommen. Daher habe ich mir die Frage nach der richtigen Anlagestrategie in der aktuellen Krise ist. Im Rahmen diese Wikifolios möchte ich eine Portfoliostrategie darstellen, die durch Gerd Kommer inspiriert ist. Das Zauberwort lautet Diversifikation. Anleihen, ETFs, Gold, Rohstoffe und Immobilien werden Bestandteile des Portfolios sein. Es handelt sich grundsätzlich zwar nicht um eine Form des aktiven Investierens, ein Rebalancing ist allerdings vorbehalten. Außerdem werden vorerst 10% in Cash gehalten um neue Inputs und Ideen testen zu können.