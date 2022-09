Growth Opportunity Optionality

DIE DREI SÄULEN DES WIKIFOLIO Die drei Säulen des wikifolios sind (1) Growth - Unternehmen mit Upside-Potential, welche aber schon groß und extrem profitabel sind - Beispiele: Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon (2) Opportunity - In Krisenzeiten gibt es immer wieder gute Chancen - Beispiele: Öl, Automotive (3) Optionality - Spekulative Komponente mit viel Upside-Potential - Beispiele: Bitcoin, Ethereum, Tesla, Biontech WAS SIND DIE KRITERIEN? Für jede dieser Säulen gibt es eigene Kriterienkataloge, d.h. es wird nicht rein aus dem Bauch heraus investiert, sondern es ist ein Mix aus qualitativen, quantitativen und psychologischen Kriterien. Mit psychologischen Kriterien ist die technische Verfassung des Marktes gemeint (Boom & Bust Modell), sowie der Herdentrieb der Anleger. WIE IST DIE AUFTEILUNG? Es wird angestrebt ca. 2/3 des wikifolio in der Growth-Säule zu investieren. Die Growth-Säule kann daher als die stabile Anker-Säule in dem wikifolio interpretiert werden. Das restliche 1/3 soll auf Opportunity und Optionality, sowie einer Cash-Position verteilt werden. Es kann sein, dass ein hoher Teil von dem restlichen Drittel über längere Zeit in Cash gehalten wird bis sich eine Gelegenheit ergibt. Auf Grund von Schwankungen der Marktpreise kann natürlich nicht immer gewährleistet sein, dass die Aufteilung immer genau 2/3 und 1/3 sind. Das sind nur ungefähre Zielmarken. Wenn sich die Growth-Säule z.B. verdoppeln würde, wäre der Cash-Anteil nur noch 1/5. Ich verpflichte mich dann nicht dazu, die 2/3 und 1/3 sofort wieder herzustellen. Auf Basis der technischen Verfassung des Marktes (Boom & Bust Modell) behalte ich mir vor, auch sämtliche Positionen glatt zu stellen und dementsprechend dann 100% in Cash zu halten. Dies entspricht einem Market Timing Ansatz.