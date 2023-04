hp dividend eurstx50 flop10

für einen stetigen Kapitalzuwachs werden REITs mit einer monatlichen Dividende von mehr als 10 %p.a. gekauft. Die Summe der REITS beträgt circa 50 % der Gesamtsumme. Die restlichen 50 % werden in gehebelte Titel des EUROSTOXX50 investiert, welche einen stetigen Aufwärtstrend besitzen, jedoch in den Flopp 10 der letzten drei Monate des EUROSTOXX50 gelegen haben. Die Gewinne werden anteilig reinvestiert, wobei immer als erstes in die neuen Reitdividenden investiert wird. Die Hebelzertifikate werden bei einem plus von 150 % verkauft und anteilig an der Gesamtsumme reinvestiert. Bei einem Verlust von 50 % wird der entsprechende Titel zu Hälfte verkauft.