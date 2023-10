HighPerformerSebastian

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags- Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.