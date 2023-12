Inernational Exchanges

Das Wikifolio soll alle gelisteteten und bei Lang & Schwarz handelbaren Aktien von Börsen aller Instrumente (Wertpapiere, Futures, Optionen, Cryptos, Energie etc) abbilden. Die Gewichtung orientiert sich vorrangig an der Marktkapitalisierung/Enterprisevalue aber etwas Diskretion in der Gewichtung sei dennoch erlaubt, um mögliche Klumpenrisiken zu vermeiden. Es wird angestrebt keine Überkonzentration in wenigen Werten zu haben. ETFs gehören zwar zum Anlageuniversum, werden aber nicht genutzt, nur für den Fall der Fälle soll das Wiki diese Möglichkeit haben.