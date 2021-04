total performance

Letzte Ereignisse im wikifolio

Die Tech Aktien sind heute mit teilweise sehr großen Aufschlägen in den handel gestartet. Dabei hat sich fast überall eine Gap nach unten gebildet, die jetzt zum Börsenschluss hin bei ein paar Aktien geschlossen wurde. Durch die gute Performance einiger Werte und den bevorstehenden Feiertagen (an denen die Börsen geschlossen sind) kamen bzw. kommen jetzt in der Zeit vor der Börsenschließung Gewinnmitnahmen. Somit steht der Sinn hinter den Portfoliowerten weiterhin und wir halten sie weiter. Die Situation der einzelnen Portfoliowerten ist folgende: Nike - zur Börsenöffnung wurde eine Gap gebildetn, diese wurde schon geschlossen. Der Kurs ist am Widerstand bei 134,02$ abgeprallt. Der Support bei 130,80$ besteht weiterhin. Der MACD nährt sich an hat jedoch noch nicht gekreuzt, somit ist noch ein wenig Potential nach unten vorhanden. Der RSI ist mit 41 zwar auch tief aber bietet ebenfalls noch ein klein wenig Raum nach unten. Square - auch die hier gebildete Gap wurde bereits geschlossen und der Kurs hält sich im Gewinn. Der Support liegt bei 223,20$. Der MACD berührt sich schon und ist somit kurz vor dem bullishen kreuzen, der RSI ist mit 50 neutral aber tendiert nach oben. Fiverr - durch das schließen der Gap ist der Kurs bis auf den MA20 gefallen von dem er direkt abgeprallt ist. Somit hält dieser als Support. Der MACD ist schon sehr leicht bullish gekreuzt, der RSI tendiert nach oben und liegt bei 48. Shopify - die bei der Börsenöffnung gebildete Gap wurde im Verlauf des Tages nicht geschlossen. Der MA120 wurde als Support angetestet und bestätigt. Der MACD hat bullish gekreuzt und der RSI bietet mit 49 noch Potential nach oben. Alphabet - der Kurs hat heute den Widerstand bei 2.112,10$ durchbrochen, der nächste Widerstand liegt bei 2.152,68$. Im Laufe des Tages wurden kaum Gewinne abgegeben so, dass der Kusr aktuell fast beim Tageshoch notiert. Der MACD hat bullish gekreuzt und der RSI ist stark auf 63 angestiegen. Tesla - der Tesla Kurs hat über den Tag wieder alle Kursgewinne abgegeben. Der nächste Support liegtbei 653,48$, der MA120 liegt auch nciht mehr weit unter dem aktuellen Kurs. Der MACD ist bereits vor wenigen Tagen bullish gekreuztund belibt aktuell bullish. Der RSI ist mit 48 neutral. Biden hat den ersten Teil des Infrastruktur Paket präsentiert, darin sind einige Punkte, wie zum Beispiel der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Förderung von Elektroautos, die für Tesla sehr gut sind. Apple - die Sitution ist kaum verändert, der Support ist bei 120,45$, der MACD und der RSI bleiben bullish.