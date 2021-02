Handelsidee

Bei Kryptix handelt es sich um eine klassische Anlageform, die sich an den großen Fondsgesellschaften orientiert. Unser Anlagespektrum ist mittel- bis langfristig ausgelegt mit einem Anteil an Kryptowährungen von bis zu 25%.



Die/Der Anleger:in soll dabei die Möglichkeit haben, in klassische Fondswerte zu investieren und dabei an den außergewöhnlichen Chancen, die die Kryptowährungen bieten, partizipieren. mehr anzeigen