Nuclear Power Opportunity EUR

„Uran ist der Rockstar unter den Rohstoffen!“ – Hugh Hendry Das Wikifolio investiert in den Megatrend Uran und ermöglicht auf einfache Weise die Partizipation an der Preisentwicklung dieses in weiten Kreisen verpönten Energieträgers. Die auf steigende Uranpreise extrem unelastisch reagierende Nachfragseite sowie die günstige weltweite Angebots- und Nachfragesituation (Angebotsdefizit) lassen auf eine deutliche und anhaltende Aufwärtsbewegung dieses Rohstoffes schließen. Als Basisinvestment des Portfolios dienen ETFs, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten Uranförderer und -verarbeiter sowie Dienstleistungsunternehmen des Sektors in ihren Beständen halten. Der Gesamtanteil dieser ETFs liegt bei 50 Prozent des Portfolios. Maximal 40 Prozent verteilen sich auf Einzelaktien, die nach den Kriterien Profitabilität (möglichst hoch), politisches Risiko (möglichst niedrig), Umsatz (möglichst hoch) und Dividendenzahlungen (selten, aber gibt es) ausgewählt werden. Junior Miner werden vermieden, zudem sind die Investments langfristig ausgelegt. Anpassungen erfolgen nach Nachrichtenlage und technischen Kriterien. 10 Prozent können in Cash verbleiben, um die Nutzung unerwarteter Opportunitäten zu ermöglichen.