Beating the Nasdaq

In diesem Wikifolio sollen Aktien aus dem Nasdaq 100-Index gekauft werden, die vor Rentabilität und Wachstum strotzen. Der Nasdaq 100-Index hat in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von über 20% erwirtschaftet und damit die meisten anderen globalen Indizes überflügelt. Die Idee hinter diesem Wikifolio ist, dessen Rendite durch die Auswahl der „besten Pferde“ zu überbieten. Zu diesem Zweck soll in acht bis fünfzehn Aktien mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum oder ausgeprägter Rentabilität investiert werden, die zum Kaufzeitpunkt im Nasdaq 100 notiert sein sollen. Diese konzentrierte Portfolio könnte eine höhere Volatilität aufweisen. Auch könnte die überragende Jahresperformance des Nasdaq 100 zukünftig nachlassen. Daher könnte auch in Aktien anderer Indizes investiert werden, wenn diese auf Jahresbasis besser performen. Die Haltedauer der einzelnen Werte hängt davon ab, wie lange das Kaufkriterium weiterbesteht. Charttechnische Ausstiegssignale sollen Verluste begrenzen. Durch das Zusammenwirken besonders aussichtsreicher Einstiegssignale, des Risikomanagements sowie der kleinen, aber dennoch ausreichend diversifizierten Positionsanzahl soll langfristig der Markt geschlagen werden.