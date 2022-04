Sinuswelle

Handelsidee

Zyklisches Geschehen in einzelnen Branchen könnte den Wert von Aktien weiterhin maßgeblich bestimmen. Dabei sollen mittelfristige Knappheiten und Booms, die aus Fundamentaldaten getrieben werden, hier helfen, die Investitionsentscheidung zu treffen. Es soll keine Einschränkung bzw. Bevorzugung von Branchen getroffen werden, jedoch wird angestrebt, die Auswahl jeweils temporär auf wenige Branchen oder sogar nur eine zu beschränken. Damit bestimmt die Lage der Branchen in der Realwirtschaft Ein- und Ausstieg in den ausgewählten Werten.

