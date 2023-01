Top-Performer Fonds und ETF

Es soll in Fonds und ETF/ETP investiert werden, die eine auf kurze Sicht sehr starke Performance aufweisen. Hierbei soll über die letzten Monate ein möglichst gleichmäßiger Kursanstieg erkennbar sein. Die Zielfonds sollen in unterschiedliche Anlagegebiete investieren und gleich gewichtet werden. Schwerpunktmäßig soll in Aktien-Fonds und ETF investiert werden. Es soll ein monatlicher Check und ggf. Austausch der Fonds/ETP erfolgen. Das wikifolio darf nach Marktlage zu 0-100% investiert sein.