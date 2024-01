UranX investiert größtenteils in Anlagen und Unternehmen mit Bezug zum Rohstoff Uran. Es soll in Unternehmen investiert werden die Uran fördern und/oder den Rohstoff Uran halten. Das Wikifolio UranX investiert in große Uranförderer aber auch in kleine Explorer und andere Unternehmen die Uranprojekte entwickeln. In diesem Zertifikat wird versucht in die stärksten und erfolgreichsten Uranunternehmen zu investieren. Um von den stetig steigenden Cashflows zu profitieren sollen diese Unternehmen langfristig gehalten werden. Die Anlageentscheidungen sollen in der Regel auf Grund von fundamentaler und technischer Analyse getroffen werden.