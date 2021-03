Kriterium Umsatzwachstum

Handelsidee

Das ist mein erstes Portfolio auf dieser Plattform. Aus einem Pool* von attraktiven Aktien, die ich auch privat trade, sollen diejenigen Aktien ausgewählt werden, die das beste Verhältnis von Umsatzwachstum und Marktkapitalisierung besitzen. Ich picke Aktien, deren Umsatz in den letzten 3 bis 5 Jahren durchschnittlich zweistellig gewachsen ist. Dann schätze den künftigen Umsatzwachstum konservativ mit 50% des früheren Wertes. Dann setze ich den möglichen künftigen Umsatz in Verhältnis mit der aktuellen Marktkapitalisierung. Werte mit der besten Kennzahl sind Kandidaten für dieses Portfolio.



Warum nicht KGV oder andere auf Gewinn bezogene Kennzahl? Weil damit die Vergleichbarkeit von Growth- und Value-Aktien nicht gegeben ist. Junge Unternehmen, die in starker Wachstumsphase sind, erzielen kaum oder keine Gewinne.



Anlagehorizont: 5 Jahre bis unendlich.

Mögliche Umschichtung erfolgt grundsätzlich nach Veröffentlichung des jeweiligen Jahresberichts. Quartalszahlen und Kursschwankungen sollen ignoriert werden. Mögliche Ausnahmen sind: Übernahme des Unternehmens oder (drohende) Insolvenz oder andere dramatische Änderungen der fundamentalen Daten. Ein weiterer Grund für mögliche Umschichtung wäre die Erhöhung des Anteils der riskanteren Aktien, was zur Erhöhung des Risikofaktors bewirkt.



*Nach welchen Kriterien ich Aktien für mein Pool aussuche steht im Info über mich.