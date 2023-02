Statistik und saisonaler Handel

Wiederkehrende Muster findet man überall im Leben. Bestimmte Verhaltensmuster oder wiederkehrende Abfolgen wiederholen sich in der Natur wie auch in der Technik. Dieses Verhalten der Wiederkehr macht selbst bei Finanzprodukten keinen Halt. Seien es Aktien, Indizes, Forex Paarungen oder Rohstoffe, es finden sich überall Kursmuster. Diese können sowohl an bestimmten Tagen auftauchen, oder aber über einen längeren Zeitraum z. B. Wochen. Der Hintergrund dieser Muster ist vielfältig und soll hier nicht näher untersucht bzw. erklärt werden, sofern dies überhaupt möglich ist. Wichtig ist, dass der Hintergrund dieser Muster vorhanden sind. Woher die Muster stammen wird hier nicht preisgegeben. Sicher ist jedoch, dass diese saisonalen Daten einer professionellen Grundlage entspringen und absolut detailliert untersucht und nachvollzogen werden kann. Für den Handel konzentrieren wir uns auf einen längerfristigen Handelsansatz bzw. Swingtrading. Dabei wird das Handelsprodukt über mehrere Wochen gehalten. Es werden hauptsächlich Aktien gehandelt. Aber auch alle anderen Produkte können gehandelt werden. Damit ein Finanzprodukt in die Auswahl des saisonalen Handels aufgenommen wird. Muss es mindestens in den letzten 10 Jahren eine Erfolgswahrscheinlichkeit von mindestens 80% erbracht haben. Ein gewisses Finanzprodukt kann auch mehrmals im Jahr ein profitables Handelsmuster aufweisen.