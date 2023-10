Dauerlaeufer Aktien Champions

Handelsidee: Dauerläufer Aktien sind Aktien, die mit relativ kleinen Rücksetzern kontinuierlich steigen. Eine hochwertige Dauerläufer-Aktie hat eine sehr vernünftige Balance zwischen einer ordentlichen Rendite und Rücksetzern. Diese Aktien haben eine sehr gute Chance, den Markt zu schlagen. Anlageuniversum: Investiert werden soll hauptsächlich dabei in sogenannte Aktien-Champions. Das bedeutet: Es soll hauptsächlich investiert werden in Aktien von Unternehmen, die zu den Marktführern in ihrem Bereich zählen und das auch schon seit sehr vielen Jahren unter Beweis gestellt haben. Diese Unternehmen sind meist nicht mehr so volatil. Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Unternehmen mit dem Schwerpunkt USA und Europa. Als Diversifikation soll zusätzlich auch noch ETF´s, REITs´ und Hochdividenden Titel wie BDC´s investiert werden. Aktienauswahl: Für die Aktienauswahl wollen wir hauptsächlich folgende Auswahlkriterien verwenden: 1. Stabiles Kurswachstum der letzten 5-10 Jahre 2. Durchschnittliche Jahresperformance der letzten 5-10 Jahre 3. Stabiles Umsatz- und Ertragswachstum der letzten 5-10 Jahre 4. Marktkapitalisierung Haltedauer: Die Haltedauer einzelner Werte soll eher mittel bis langfristig (mehre Monate/Jahre) ausgelegt sein, kann jedoch je nach Marktlage und Instrument in Ausnahmefällen auch kürzer ausfallen.