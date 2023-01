Global Growth Trend Seekers - Investieren in weltweite Wachstumstrends Dieses wikifolio soll Anlagechancen aus dem breiten, internationalen Aktienmarkt verfolgen. Es soll vorrangig in Aktien von Unternehmen investieren, die seit Jahren mit erfolgreichen Geschäftsmodellen am Markt sind und hervorragende Wachstumsraten aufweisen. Dabei soll der Fokus auf einer langfristigen, dynamischen Erfolgsstory liegen. Besonders interessant sind dabei Unternehmen mit starken Marken, deren Produkte wir tagtäglich nutzen, seien es Software, Nahrung, Kleidung oder moderne Zahlungsmittel. Als Kunden generieren wir diesen Unternehmen Gewinne in Milliardenhöhe - und sollten daran auch partizipieren. Durch eine Kombination aus Fundamentalanalyse (Unternehmensentwicklung, Bilanzanalyse, Gewinn- und Verlustrechnung, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Cashflow) und Charttechnik (Trendanalyse, Indikatoren, Oszillatoren, historische Kursdaten) wird versucht, diese Aktien zu einer besonders günstigen Bewertung zu erwerben. Der Anlagehorizont soll anschließend bei einigen Monaten und bis hin zu mehreren Jahren liegen. Die Strategie ist angelehnt an die Theorien von Peter Lynch, ergänzt um die Möglichkeiten moderner Chartanalyse. Peter Lynch ist ein ehemaliger Investmentmanager. Er war von 1977 bis 1990 Leiter des Fidelity Magellan-Fonds, einem der größten und erfolgreichsten Investmentfonds der Welt.