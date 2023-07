QualitaetsAktienPortfolio

Der Markt ist nicht effizient und der Großteil der Profiinvestoren schafft es nicht, den Markt zu schlagen. Es gibt erwiesenermaßen Anomalien an den Kapitalmärkten, die jeder Anleger, vor allem Privat- oder Kleinanleger, für sich nutzen kann. Um dabei dauerhaft Erfolg zu haben, ist es erforderlich, keine Bauchentscheidungen zu treffen, sondern klaren Regeln zu folgen, deren Richtigkeit durch sogenannte Backtestings bestätigt wurden. Es handelt sich also um ein regelbasiertes (mechanisches oder quantitatives) System. Zunächst wird ein internationales Anlageuniversum definiert. Die gefilterten Werte werden wiederum anhand ausgesuchter Bilanzkennziffern und ihrer Kurshistorie nach ihrem Potenzial geprüft. Schließlich wird in mindestens 14 Titel investiert, um eine ausreichende Streuung zu gewährleisten. Mithilfe dieses wikifolios soll aufgezeigt werden, dass eine Outperformance mittel- bis langfristig möglich ist. Es wird ausschließlich in Aktien investiert. Da das Engagement international erfolgt, soll die Benchmark der MSCI-World sein. Obwohl die Zusammensetzung des Portfolios in kurzen Abständen regelmäßig überprüft wird, ist für jeden Wert eine mittelfristige Haltedauer geplant. Deshalb ist dieses Portfolio für Anleger geeignet, die sich nicht täglich mit der Börse beschäftigen wollen.