GrowInvest World

Handelsidee: Abbildung der Welt mit hauptsächlich Wachstumsaktien



Zusatz: Beteiligung an Unternehmen, die in Start-Ups und Business-Ideen investieren, die (noch) nicht an der Börse gehandelt werden können sowie Unternehmen, die in Immobilien investieren



Asset-Klassen: Aktien, ETFs und Immobilien-REITs



Haltedauer: mittel- bis langfristig



Auswahl der Aktien: Zukunftschancen der Produkte dieser Unternehmen sowie momentane Bewertung der Aktien



Ich wähle Aktien nach deren langfristigen Chancen in der Wirtschaft aus und prüfe regelmäßig, ob sie die Erwartungen immer noch erfüllen können. Auch beobachte ich den Markt nach neuen Kaufchancen, zum Beispiel nach neuen Aktien sowie sollten Kurse von Aktien einbrechen und günstiger nachgekauft werden können.



