BigTechPerformance

Meine Anlagestrategie kombiniert optimale Performance mit optimaler Sicherheit. Ich investiere in die aktuellen Top5 Aktien aus dem Nasdaq100 Index nach Marktkapitalisierung. Somit nehme ich auf einer Seite den Trend voll mit, schließe aber auf der anderen Seiten einen eventuellen Totalverlust aus ! Ja, ich investiere nur in Technologieunternehmen, aber in dieser Sparte wiederum nur in jene, die mir die größtmögliche Sicherheit bieten. Die zu erzielende Rendite in meinem Portfolio beläuft sich auf 25% p.a.