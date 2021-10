High Green Future

Handelsidee

In diesem wikifolio, soll lediglich in Aktien von Unternehmen Investiert werden, die in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz aktiv sind. Es wird stark darauf Wert gelegt, dass die Unternehmen, welche in diesem Wikifolio geführt werden einen Wertvollen Beitrag für die Umwelt erbringen und/oder an der Erforschung bzw. Aufbau von solchen Technologien sind.



Es sollte grundsätzlich zu jeder Zeit in mindestens 10 bis 15 verschiedene Aktien investiert sein, damit eine gesunde Streuung gewährleistet wird.



Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt. mehr anzeigen