LeoSzafranski

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa und USA.