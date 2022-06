Buy and Hold trifft Wachstum

Schon immer hat mich die Buy-and Hold Strategie von Warren Buffet beeindruckt. In diesem Portfolio werde ich daher größtenteils in Aktien investieren die man einmal kauft und mehrere Jahrzehnte liegen lassen kann. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen mit einem breiten Burggraben, welche einen hohen Cashflow erzielen. Dabei versuche ich ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen mit einem starken Fundament aus konservativen Aktien und großen Tech-Aktien (Apple, Microsoft). Des Weiteren werde ich bei den Tech-Aktien einen Schwerpunkt auf das Silicon-Valley und Halbleiter setzen. Unteranderem werde ich auch ein paar weniger bekannte Nebenwerte ins Portfolio legen. Allgemein Versuche ich eine gute Mischung aus Klassischen Buy and Hold Aktien und offensiveren Wachstumsaktien zu schaffen. Außerdem achte ich dass ich immer zu mindestens 80 % investiert bin und daher keinen hohen Cashanteil habe.